Afro Time à La Guinguette des Pimprenelles Le Mazel Retournac 29 juin 2025 11:00

Haute-Loire

Afro Time à La Guinguette des Pimprenelles Le Mazel Ferme des Fromentaux Retournac Haute-Loire

Début : 2025-06-29 11:00:00

fin : 2025-06-29

2025-06-29

La Guinguette des Pimprenelles vous propose un week-end Afro Time !

Le Mazel Ferme des Fromentaux

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 59 55 49 pesa.motema@laposte.net

English :

La Guinguette des Pimprenelles invites you to an Afro Time weekend!

German :

Die Guinguette des Pimprenelles lädt Sie zu einem Afro-Time-Wochenende ein!

Italiano :

La Guinguette des Pimprenelles propone un weekend Afro Time!

Espanol :

¡La Guinguette des Pimprenelles propone un fin de semana Afro Time!

L’événement Afro Time à La Guinguette des Pimprenelles Retournac a été mis à jour le 2025-06-25 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire