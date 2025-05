Afro Tribal Sound Experience – Open Air Afro-éléctro à Auber Garden ! – Auber Garden Aubervilliers, 24 mai 2025, Aubervilliers.

Afro Tribal Sound Experience – Open Air Afro-éléctro à Auber Garden ! Auber Garden Aubervilliers Samedi 24 mai, 16h00 Free/5/7/10€

RDV samedi 24 Mai au super spot d’AUBER GARDEN, open air végétalisé avec une sono idéalement conçue pour une immersion clubbing en mode summer vibes avec tongs et chemise à fleurs !!

★|★▬▬▬ AFRO TRIBAL SOUND EXPERIENCE ▬▬▬★|★

◆◆ OPEN AIR PARTY AFRO-ELECTRO A AUBER GARDEN ◆◆

▦ SAM. 24 MAI ▦ ▦ 16H-1H ▦ ▦ AUBER GARDEN (93300) ▦

210, Avenue des Magasins Généraux – 93300 Aubervilliers

Welcome à la 1ere édition de l’event afro-électro qui va secouer Paname !! RDV samedi 24 Mai au super spot d’AUBER GARDEN, open air végétalisé avec une sono idéalement conçue pour une immersion clubbing en mode summer vibes avec tongs et chemise à fleurs à quelques minutes du metro Front Populaire (Ligne 12) dans un oasis de fiesta sans voisinage !! On vous attend de 16h à 1h avec des sonorités afro-futuristes avec lives set, DJs et show pércu !! ☀️

Event en entrée libre av. 18h donc venez tôt pour transpirer sur le ciel tropical de l’été parisien pour se transporter avec les sonorités qui font bruler les soirées à Dakar, Abidjan, Lagos, Johannesburg, Luanda ou Nairobi ! ✨

Music all day long

Sonorisation D&b multi-diffusion

1000m2 de plaisir

Vibe sunset garantie

DJs et lives set

Un jardin secret en mode open air

Fooding

Chill zone

▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

STYLES

▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

AFRO VIBES I AFRO-TRIBAL I AMAPIANO

AFRO-HOUSE I AFRO-ELECTRO I BATIDA

▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

BILLETTERIE

▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Gratuit av. 18H

Billetterie sur Shotgun, DICE & Resident Advisor :

Prevente 5€+frais av. 20H

Prevente 7€+ frais all night

Sur place 10€

Shotgun : [https://shotgun.live/events/afro-tribal-sound-experience-open-air-party-a-auber-garden](https://shotgun.live/events/afro-tribal-sound-experience-open-air-party-a-auber-garden)

DICE : [https://link.dice.fm/N6e8bf018aa2](https://link.dice.fm/N6e8bf018aa2)

Resident Advisor : [https://es.ra.co/events/2170786](https://es.ra.co/events/2170786)

▲▼▲ LINE UP ▲▼▲

◆ SOLAZUR & BABA RUBEN + GUESTS ◆

Solazur & Baba Ruben forment un duo électrisant qui fusionne les rythmes envoûtants de la house afro-tribale avec la chaleur des percussions africaines. DJ Solazur insuffle à ses sets une énergie vibrante, mêlant sonorités latines et africaines pour une expérience musicale profondément dansante et spirituelle. À ses côtés, Baba Ruben, percussionniste passionné, enrichit chaque performance de ses rythmes organiques, nourris de ses voyages et apprentissages au cœur de l’Afrique.

► [https://www.instagram.com/solazur__](https://www.instagram.com/solazur__)_

► [https://www.instagram.com/baba_ruben_l](https://www.instagram.com/baba_ruben_l)

◆ 22H22 ◆

22H22, c’est l’histoire d’un duo de Dj et producteurs : Hélène et Etienne. Deux amis, deux sensibilités, réunis par l’amour de la musique, du partage, et de la fête comme espace sacré. Nourris par les rythmes afro, les textures tribales et les grooves downtempo, 22H22 explore une house organique, vibrante et habitée. Chaque set devient un rendez-vous. Une invitation à ressentir pleinement, à s’aligner, à vibrer ensemble. 22H22 joue pour connecter les corps et les esprits — pour faire danser, ressentir, célébrer.

► [https://www.instagram.com/22h22.project](https://www.instagram.com/22h22.project)

► [https://soundcloud.com/22h22-project](https://soundcloud.com/22h22-project)

◆ DJ CUCURUCHO ◆

Co-fondateur de Radio Groovalizacion et basé à Paris, nomade sonore spécialiste de la sono-tropical et les fusions improbables entre la musique afro, caribe, latin, arabe ou indien avec des rythmes urbaines globaux… Ce véritable groove-trotter a partagé des soirées avec artistes internationales comme Bomba Estereo, Seu Jorge, Balkan Beat Box, Salif Keita, Systema Solar, Dhoad Gypsies of Rajasthan, La Yegros ou Chicha Libre. Showcase au Womex 2013.

► [https://www.facebook.com/djcucurucho](https://www.facebook.com/djcucurucho)

► [http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias](http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias)

◆ DJ SKOR16 ◆

SKOR16, passionné de musique depuis son enfance, est bercé par les sonorités mondiales. Il fait ses premier pas dans la production musicale à Londres, enrichissant son univers sonore. Posant ses valises quelques temps à Nouméa, il développe son collectif OLDIFRIKA et sort un album fusion reggaeton & dancehall !

Désormais installé à Paris, Skor16 distille de club en club ses sets dont il a le secret, vibrant et fusionnant tous les styles…

►[https://www.instagram.com/dj_skor16/](https://www.instagram.com/dj_skor16/)

► [https://www.youtube.com/@djskor1617](https://www.youtube.com/@djskor1617)

► [https://open.spotify.com/show/634c6UmkROaJ5FF4ZPM6EL](https://open.spotify.com/show/634c6UmkROaJ5FF4ZPM6EL)

◆ GROOVALIZACION DJs ◆

Groovalizacion est un collectif de DJs, journalistes et activistes culturels du monde entier dont les podcasts et Dj sets mettent en évidence les dernières tendances mondiales de musique urbaine et explorent leurs racines locales de l’Afrique à l’Amérique Latine en passant par le Monde Arabe, les Caraïbes ou la Méditerranée. Le collectif et leur web-radio a été créé en 2008 pour promouvoir des rencontres culturelles et l’expérimentation à travers les global grooves. Welcome to the Groovalizacion era amigos !!

► [https://www.facebook.com/GroovalizacionRadio](https://www.facebook.com/GroovalizacionRadio)

► [https://www.groovalizacion.org](https://www.groovalizacion.org)

► [https://www.instagram.com/groovalizacion.radio](https://www.instagram.com/groovalizacion.radio)

► [https://soundcloud.com/groovalizacion](https://soundcloud.com/groovalizacion)

▼▲▼▲ INFOS PRATIQUES ▲▼▲▼

Auber Garden

210, Avenue des Magasins Généraux

93300 Aubervilliers

Métro L12 : Front Populaire – 5 min à pied

RER E : Rosa Parks – 15 min à pied

Bus 35 & 45 : Parc du Millénaire – 5 min à pied

Vélib’ : Avenue des Forgerons

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-24T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-24T23:59:00.000+02:00

1

https://shotgun.live/events/afro-tribal-sound-experience-open-air-party-a-auber-garden

Auber Garden 210 Av. des Magasins Généraux, 93300 Aubervilliers, France Landy-Plaine – Marcreus – Pressensé Aubervilliers 93300 Seine-Saint-Denis