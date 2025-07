AFROBEAT ALL NIGHT – LE BATEAU PHARE Paris

vendredi 5 septembre 2025

AFROBEAT ALL NIGHT Début : 2025-09-05 à 22:00. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : AFROBEAT ALL NIGHT? AFROBEAT ALL NIGHT – TRIBUTE CONCERT ?Paris, prépare-toi pour une nuit de pure folie afrobeat ! ??Le vendredi 05 septembre, dès 22h, retrouve-nous au Bateau Phare pour une soirée explosive dédiée aux sons afro qui font vibrer la planète ! ??? Live Tribute by Afrodelic N Soul ?Un hommage en live aux plus grandes stars de l’afrobeat :Burna Boy – Tems – Omah Lay – Rema & more ! ??? Ambiance incandescente, vibes puissantes, et énergie positive toute la nuit !? Lieu : Le Bateau Phare – 13 Port de la Gare, 75013 Paris? Ouverture des portes : 22h? Food sur place pour garder le rythme jusqu’au bout? Show live dès l’ouverture : ne sois pas en retard !? Moins de 18 ans accompagnés d’un adulte uniquement.?? Les places sont limitées : réserve dès maintenant pour ne pas manquer LA nuit afro de la rentrée !? #AfrobeatAllNight #AfroVibesParis #TributeAfrobeat? Licence spectacle : PLATESV-D-2024-001569

LE BATEAU PHARE 3 PORT DE LA GARE, QUAI FRANÇOIS 75013 Paris 75