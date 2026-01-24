AFROBEAT NIGHT FOUFOUTA + INA TIMBO Montpellier
AFROBEAT NIGHT FOUFOUTA + INA TIMBO Montpellier samedi 7 février 2026.
AFROBEAT NIGHT FOUFOUTA + INA TIMBO
100 Rue Ferdinand de Lesseps Montpellier Hérault
Tarif : 14 – 14 – EUR
Début : 2026-02-07
2026-02-07
C’est l’événement afro-beat de l’année au JAM avec deux groupes incontournables Foufouta et Ina Timbo .
Une soirée forte en rythmes et aux couleurs de la musique de la diaspora de l’Afrique de l’Ouest, avec un accent particulier sur l’afro-beat du Nigeria, dans la grande tradition de Fela Kuti.
La danse et la transe bien cuivrée seront au rendez-vous pour cette soirée immanquable !
à partir de 21h (ouverture des portes 20h30) .
100 Rue Ferdinand de Lesseps Montpellier 34070 Hérault Occitanie
English :
It’s the afro-beat event of the year at JAM, with two unmissable groups: Foufouta and Ina Timbo .
An evening full of the rhythms and colors of West African diaspora music, with a particular emphasis on Nigerian afro-beat, in the great tradition of Fela Kuti.
L’événement AFROBEAT NIGHT FOUFOUTA + INA TIMBO Montpellier a été mis à jour le 2026-01-22 par 34 OT MONTPELLIER