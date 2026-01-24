AFROBEAT NIGHT FOUFOUTA + INA TIMBO Montpellier

AFROBEAT NIGHT FOUFOUTA + INA TIMBO

100 Rue Ferdinand de Lesseps Montpellier Hérault

Tarif : 14 – 14 – EUR

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

C’est l’événement afro-beat de l’année au JAM avec deux groupes incontournables Foufouta et Ina Timbo .

Une soirée forte en rythmes et aux couleurs de la musique de la diaspora de l’Afrique de l’Ouest, avec un accent particulier sur l’afro-beat du Nigeria, dans la grande tradition de Fela Kuti.

La danse et la transe bien cuivrée seront au rendez-vous pour cette soirée immanquable !

à partir de 21h (ouverture des portes 20h30) .

100 Rue Ferdinand de Lesseps Montpellier 34070 Hérault Occitanie

English :

It’s the afro-beat event of the year at JAM, with two unmissable groups: Foufouta and Ina Timbo .

An evening full of the rhythms and colors of West African diaspora music, with a particular emphasis on Nigerian afro-beat, in the great tradition of Fela Kuti.

