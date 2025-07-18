Afrofutur(s) Parc aux Angéliques Bordeaux

Afrofutur(s) Parc aux Angéliques Bordeaux vendredi 18 juillet 2025.

Afrofutur(s) Vendredi 18 juillet, 14h00 Parc aux Angéliques Gironde

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-18T14:00:00 – 2025-07-18T23:59:00

Fin : 2025-07-18T14:00:00 – 2025-07-18T23:59:00

Les associations Mascarade Le Barrio Fino et Okinka média unissent leurs forces pour vous proposer un évènement placé sous le signe des afro-futurismes avec Dj Sets, Live Percussions, Talk, Mapping, Ateliers de créateur.ices et Street food.

Cet évènement a pour but de représenter une diversité de minorités sous exposée.es dans les évènements culturels : afro-descendants, femmes, personnes queer, mettant en valeur les cultures afro-descendantes actuelles dites « urbaines » comme le Kuduro, la Batida, le Shatta, le Dancehall ou le Bouyon.

Parc aux Angéliques Quai des queyries Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine

Un évènement placé sous le signe des es cultures afro-descendantes comme le Kuduro, Shatta, Dancehall ou Bouyon. avec Dj Sets, Live Percussions, Talk, Mapping, Ateliers de créateur.ices et Street food Afro Caribéen Dancehall Ragga Shatta Open air talk dj set show percu atelier créateurs

Jacque Njeri