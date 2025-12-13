Afropean Riddim : Kebra Ethiopia + Ethiopiques01 + Nini + Yessaya Sound System Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-31 00:00 – 01:30

Gratuit : non 10 € Tout public

Mythique : après des passages remarqués au festival Dub Camp, les selectors et danseur·ses du sound system sud-africain Kebra Ethiopia sont en approche, sous l’égide des artistes du projet Afropean Riddim et Yessaya Sound System.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://www.helloasso.com/associations/tisse-collectif/evenements/afropean-riddim