AFROPIANO Bourges

AFROPIANO Bourges dimanche 7 septembre 2025.

AFROPIANO

24 rue du Pré Doulet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 17:30:00

fin : 2025-09-07 00:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Venez découvrir l’évènement AFROPIANO, proposé par l’association Influencia Latina, qui vous propose un DJ Set à dominante Afrobeat le 3 août au Wake-Up à Bourges.

L’association Influencia Latina organise un nouvel événement musical appelé AFROPIANO, avec des DJ sets axés sur l’Afrobeat, l’Amapiano et la Shatta, le dimanche 7 septembre au Wake-Up à Bourges. Après deux éditions réussie, l’objectif est de dynamiser les dimanches en ville et de valoriser la culture Afro/Caribéenne. .

24 rue du Pré Doulet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 73 96

English :

Come and discover the AFROPIANO event, proposed by the Influencia Latina association, which offers you an Afrobeat DJ Set on July 6 at the Wake-Up in Bourges.

German :

Entdecken Sie die Veranstaltung AFROPIANO, die von der Vereinigung Influencia Latina angeboten wird. Am 6. Juli findet im Wake-Up in Bourges ein DJ-Set mit Afrobeat-Dominanz statt.

Italiano :

Venite a scoprire l’evento AFROPIANO, organizzato dall’associazione Influencia Latina, con un DJ set di musica afrobeat il 6 luglio al Wake-Up di Bourges.

Espanol :

Venga a descubrir el evento AFROPIANO, organizado por la asociación Influencia Latina, con un DJ set de afrobeat el 6 de julio en el Wake-Up de Bourges.

L’événement AFROPIANO Bourges a été mis à jour le 2025-08-14 par OT BOURGES