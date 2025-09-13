AFT67 au Village des associations 2025 à Strasbourg. parc de la Citadelle, rue Boston, Strasbourg Strasbourg

l’AFT67 sera au Village des associations pour répondre à quasi toutes vos questions.

La section strasbourgeoise de l’Association Française Transhumaniste sera présente au Village des Associations de Strasbourg qui se tiendra le week-end du **13 au 14 septembre 2025 au Parc de la Citadelle à Strasbourg** !

Nous vous informons que, comme chaque année, la section strasbourgeoise de l’Association Française Transhumaniste sera présente au Village des Associations de Strasbourg qui se tiendra le week-end du 13 au 14 septembre 2025 au Parc de la Citadelle à Strasbourg ! (Trams [C] ou [E] arrêt Esplanade ou [F] arrêt Place d’Islande)

Le village sera ouvert de 12h à 19h le samedi, et de 11h à 18h le dimanche.

L’AFT sera présente dans le « Quartier Education et Formation » (cliquez ici pour voir le plan du parc)

Curieux, sceptique, ou déjà convaincu, venez rencontrer et discuter avec les membres de la section strasbourgeoise de l’AFT qui se feront un plaisir de vous exposer leur vision du transhumanisme, et tout ce qu’il peut apporter !

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’évènement, rendez-vous directement sur le site du Village des Associations : [https://village-assos.mdas.org/](https://village-assos.mdas.org/)

Note : Le parking à l’entrée du parc n’étant pas disponible, privilégiez la marche, le vélo, ou les transports en commun.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

[technoprogstrasbourg@gmail.com](mailto:technoprogstrasbourg@gmail.com)

[https://transhumanistes.com](https://transhumanistes.com)

