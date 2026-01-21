After Cooking le 20 février à FGO-Barbara FGO-Barbara Paris

After Cooking a commencé comme batteur de rue jouant sur des casseroles et des seaux en 2017. Depuis 2020, il a ajouté de nombreux microphones, s’est formé lui-même à l’utilisation d’outils de DJ en live et est passé de la rue à la scène : une performance live qui sonne comme de la musique électronique, mais entièrement créée à partir de déchets (oui, littéralement). Après quelques concerts à guichets fermés en 2024, After Cooking est prêt pour sa première grande tournée européenne.

En pline tournée européeen, venez découvrir l’incroyable talent d’After Cooking, performeur live, ce 20 février à FGO-Barbara !

Le vendredi 20 février 2026

de 19h30 à 23h30

payant

Prévente 26€

Tarif plein 30€

Public adultes.

FGO-Barbara 1, rue de Fleury 75018 Ouvert depuis 2008, FGO-Barbara est un établissement culturel de la Ville de Paris, ancré dans le quartier de la Goutte d’Or, au cœur du 18ème arrondissement. C’est un lieu d’ouverture, d’accès à la culture et à la diversité musicale, pour tous les publics et pour tous les styles de musiques actuelles. FGO-Barbara, c’est une salle de concerts de 300 places, 6 studios de répétitions et d’enregistrement et 2 salles d’activités au service de la pratique amateur, de l’accompagnement d’artistes et de la création. Lieu des possibles, cet équipement dédié à la découverte met en lumière des projets émergents aussi bien que la crème des artistes indépendants, underground ou reconnus.Paris



