AFTER DE LA MARCHE DES FIERTÉS avec ELIPS + KID SOPHIE + DOWNTOWN PÉRIGORD + GUESTS Le Sans Réserve Périgueux

AFTER DE LA MARCHE DES FIERTÉS avec ELIPS + KID SOPHIE + DOWNTOWN PÉRIGORD + GUESTS

Le Sans Réserve 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Après une fréquentation record en 2025, le collectif Fièr.e.s Ensemble Dordogne organise la 5ème édition de la Marche des Fiertés de Périgueux. Au programme un village des fiertés toute la journée en centre-ville pour rencontrer des associations et des artistes, et la marche dans les rues de Périgueux accompagnée par le char du crew Downtown Périgord.

Et pour la première fois, le collectif porté par l’association FLIP investit le Sans Réserve pour un after qui s’annonce légendaire ! .

Le Sans Réserve 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73

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English : AFTER DE LA MARCHE DES FIERTÉS avec ELIPS + KID SOPHIE + DOWNTOWN PÉRIGORD + GUESTS

L’événement AFTER DE LA MARCHE DES FIERTÉS avec ELIPS + KID SOPHIE + DOWNTOWN PÉRIGORD + GUESTS Périgueux a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Communal de Périgueux