After DJ pour clôturer la saison Maison du Lieutenant Servoz
After DJ pour clôturer la saison Maison du Lieutenant Servoz samedi 7 mars 2026.
After DJ pour clôturer la saison
Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 18:00:00
fin : 2026-03-07 22:00:00
Date(s) :
2026-03-07
On clôture la saison d’hiver avec un after électro 100% vinyle ! Mixe disco, house et italo-disco pour un moment chill et dansant. En partenariat avec le Café Franc à la Table du Lieutenant.
.
Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 85 63 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We close the winter season with a 100% vinyl electro after-party! Mix disco, house and italo-disco for a chill, danceable moment. In partnership with Café Franc à la Table du Lieutenant.
L’événement After DJ pour clôturer la saison Servoz a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc