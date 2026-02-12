After DJ pour clôturer la saison Maison du Lieutenant Servoz

After DJ pour clôturer la saison

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 18:00:00

fin : 2026-03-07 22:00:00

Date(s) :

2026-03-07

On clôture la saison d’hiver avec un after électro 100% vinyle ! Mixe disco, house et italo-disco pour un moment chill et dansant. En partenariat avec le Café Franc à la Table du Lieutenant.

.

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 85 63 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We close the winter season with a 100% vinyl electro after-party! Mix disco, house and italo-disco for a chill, danceable moment. In partnership with Café Franc à la Table du Lieutenant.

L’événement After DJ pour clôturer la saison Servoz a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc