After Geography + Kieran Thorpe, Le Metronum, Toulouse

After Geography + Kieran Thorpe Jeudi 5 mars, 20h00 Le Metronum Haute-Garonne

15€ prévente

13€ avec la carte m+

12€ tarif réduit

18€ tarif plein

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T20:00:00+01:00 – 2026-03-05T23:30:00+01:00

Fin : 2026-03-05T20:00:00+01:00 – 2026-03-05T23:30:00+01:00

After Geography pratique l’art de la pop puissante et électrique avec élégance. Leurs atouts majeurs ? Des harmonies vocales envoûtantes et des mélodies entêtantes. À l’image de leur look, leur style musical oscille entre moderne et rétro, tout en restant résolument ancré dans son époque et débordant de fraîcheur.

En première partie, Kieran Thorpe, chanteur-compositeur dont la musique s’inscrit dans la tradition des singer-songwriters, des seventies à aujourd’hui.

Rendez-vous jeudi 5 mars pour un concert aux couleurs pop rock et folk.

Le Metronum 2 rond-point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie

