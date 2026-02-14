After Geography + Kieran Thorpe, Le Metronum, Toulouse
After Geography + Kieran Thorpe, Le Metronum, Toulouse jeudi 5 mars 2026.
After Geography + Kieran Thorpe Jeudi 5 mars, 20h00 Le Metronum Haute-Garonne
15€ prévente
13€ avec la carte m+
12€ tarif réduit
18€ tarif plein
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-05T20:00:00+01:00 – 2026-03-05T23:30:00+01:00
Fin : 2026-03-05T20:00:00+01:00 – 2026-03-05T23:30:00+01:00
After Geography pratique l’art de la pop puissante et électrique avec élégance. Leurs atouts majeurs ? Des harmonies vocales envoûtantes et des mélodies entêtantes. À l’image de leur look, leur style musical oscille entre moderne et rétro, tout en restant résolument ancré dans son époque et débordant de fraîcheur.
En première partie, Kieran Thorpe, chanteur-compositeur dont la musique s’inscrit dans la tradition des singer-songwriters, des seventies à aujourd’hui.
Rendez-vous jeudi 5 mars pour un concert aux couleurs pop rock et folk.
Le Metronum 2 rond-point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lemetronum.fr/agenda/202-AFTER-GEOGRAPHY »}]
After Geography déploie une pop électrique élégante aux harmonies envoûtantes et mélodies entêtantes, entre moderne et rétro. Rendez-vous jeudi 5 mars pour un concert pop rock et folk. concerts pop