After Kreizh party Place de l’Église Plomodiern
After Kreizh party Place de l’Église Plomodiern vendredi 15 août 2025.
After Kreizh party
Place de l’Église Kreizker Plomodiern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-15 20:00:00
fin : 2025-08-15 01:00:00
Date(s) :
2025-08-15
After kreizh party avec le bagad de Plomodiern, les puceaux sauvages et DJ Chamar.
Buvette et burger-frites. .
Place de l’Église Kreizker Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 26 31 79
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement After Kreizh party Plomodiern a été mis à jour le 2025-08-06 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE