After Kreizh party Place de l’Église Plomodiern

After Kreizh party Place de l’Église Plomodiern vendredi 15 août 2025.

After Kreizh party

Place de l’Église Kreizker Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15 20:00:00

fin : 2025-08-15 01:00:00

Date(s) :

2025-08-15

After kreizh party avec le bagad de Plomodiern, les puceaux sauvages et DJ Chamar.

Buvette et burger-frites. .

Place de l’Église Kreizker Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 26 31 79

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement After Kreizh party Plomodiern a été mis à jour le 2025-08-06 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE