Décompresser en finissant votre journée en mer les mardis et les jeudis ! 8 Milles Nautic vous propose un tout nouveau format “Afterwork” pour vous permettre de pratiquer après votre journée de travail.

Planche à voile, catamaran, kayak, char à voile… Découvrez des supports variés sélectionnés par nos moniteurs en fonction des conditions météo.

Activités réservée au plus de 18 ans. Privatisation possible sur demande.

Les Mardis Base de Bréhal 18h 20h.

– 03/06 18h-20h.

– 10/06 18h-20h.

-17/06 18h-20h.

– 24/06 18h-20h.

Base nautique de Saint-Martin-de-Bréhal 2 Rue des Moulières

Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 22 60 contact@8millesnautic.com

English : After Nautic du mardi

Decompress after a day at sea on Tuesdays and Thursdays! 8 Milles Nautic offers you a brand new ?Afterwork? format, so you can practice after your day’s work.

Windsurfing, catamaran, kayak, sand yacht? Discover a variety of equipment selected by our instructors according to weather conditions.

Activities reserved for those over 18. Privatization available on request.

Tuesdays Base de Bréhal 18h 20h.

– 03/06 18h-20h.

– 10/06 18h-20h.

-17/06 18h-20h.

– 24/06 18h-20h.

German :

Lassen Sie die Seele baumeln, indem Sie Ihren Tag dienstags und donnerstags auf dem Meer ausklingen lassen! 8 Milles Nautic bietet Ihnen ein ganz neues Afterwork-Format, damit Sie nach Ihrem Arbeitstag noch etwas üben können.

Windsurfen, Katamaran, Kajak, Strandsegeln? Entdecken Sie die verschiedenen Wassersportarten, die von unseren Lehrern je nach Wetterlage ausgewählt werden.

Diese Aktivitäten sind für Personen über 18 Jahre reserviert. Privatisierung auf Anfrage möglich.

Dienstags Basis Bréhal 18h 20h.

– 03/06 18h-20h.

– 10/06 18h-20h.

-17/06: 18h-20h.

– 24/06: 18h-20h.

Italiano :

Rilassatevi dopo una giornata in mare il martedì e il giovedì! 8 Milles Nautic offre un nuovo formato di « Afterwork », che consente di allenarsi dopo la giornata di lavoro.

Windsurf, catamarano, kayak, sand yacht? Scoprite una varietà di attrezzature selezionate dai nostri istruttori in base alle condizioni meteorologiche.

Attività riservata ai maggiori di 18 anni. Noleggio privato su richiesta.

Martedì Base de Bréhal 18h-20h.

– 03/06: 18.00-20.00.

– 10/06: 18.00-20.00.

-17/06: 18h-20h.

– 24/06: 18h-20h.

Espanol :

Los martes y jueves, ¡descomprime después de un día en el mar! 8 Milles Nautic ofrece un nuevo formato « Afterwork », para que puedas practicar un poco después de tu jornada de trabajo.

¿Windsurf, catamarán, kayak, yate de arena? Descubra una variedad de equipos seleccionados por nuestros monitores en función de las condiciones meteorológicas.

Actividades reservadas a mayores de 18 años. Alquiler privado a petición.

Martes Base de Bréhal 18h 20h.

– 03/06: 18h-20h.

– 10/06: 18h-20h.

-17/06: 18h-20h.

– 24/06: 18h-20h.

