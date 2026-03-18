After Néandertalien Semaine du cerveau Puy-d’Arnac
After Néandertalien Semaine du cerveau Puy-d’Arnac vendredi 20 mars 2026.
After Néandertalien Semaine du cerveau
44 rue j. Favarel Puy-d’Arnac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Café-débat avec Antoine Balzeau, paléoanthropologue, directeur de recherche CNRS. L’occasion de discuter de l’état des recherches neuropaléontologie en général et des travaux actuels d’Antoine Balzeau .
44 rue j. Favarel Puy-d’Arnac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 05 72 04
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English : After Néandertalien Semaine du cerveau
L’événement After Néandertalien Semaine du cerveau Puy-d’Arnac a été mis à jour le 2026-03-14 par Corrèze Tourisme