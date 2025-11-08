AFTER-NET-WORK Montpellier

AFTER-NET-WORK

849 Rue Favre de Saint-Castor Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Le nouvel afterwork montpelliérain qui mixe humour, musique live, rencontres et food truck

Le jeudi 11 décembre 2025, Montpellier inaugure un nouveau rendez-vous hybride After-net-Work, un afterwork pensé pour celles et ceux

qui veulent décompresser après le taff, rencontrer des gens sympas, rire, boire un verre… et surtout passer une soirée plus fun que devant Teams ou Slack.

L’événement aura lieu au Mogho, de 18h à 22h, en entrée libre.

Réservation fortement conseillée par SMS au 0645923120 (Nom + Prénom + Profession obligatoire)

PROGRAMME

• Mini Comedy Club → sélection d’ artistes stand-up confirmés (extraits de spectacles)

• Musique live → 1 à 2 artistes en concert sur place

• Food truck → restauration toute la soirée

• Tireuse à bière & softs → ambiance chill & conviviale

Slogan de la soirée

Viens rencontrer des gens plus fun que tes collègues.

PARTENAIRES

• Mogho — lieu de l’événement

• WeCheers — partenaire boissons

• South Comedy Club — direction artistique des humoristes

• Le Dating Club Montpellier — rencontres & networking

À PROPOS DE L’ORGANISATEUR

Jotheophoto est photographe et organisateur d’événements culturels et sociaux à Montpellier.

Il produit plusieurs formats comedy clubs, speed datings, soirées musicales, afterworks networking.

Son objectif créer des lieux de lien, d’échanges et d’énergie positive en dehors des cadres classiques. .

849 Rue Favre de Saint-Castor Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20 Jossuha.theophile@gmail.com

English :

Montpellier’s new afterwork combining humor, live music, meetings and food trucks

German :

Das neue Afterwork in Montpellier, das Humor, Live-Musik, Begegnungen und Foodtrucks mischt

Italiano :

Il nuovo dopolavoro di Montpellier unisce umorismo, musica dal vivo, incontri e un food truck

Espanol :

El nuevo afterwork de Montpellier combina humor, música en directo, reuniones y un food truck

