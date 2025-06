AFTER PARTY CLUB PEYROU Montpellier 28 juin 2025 07:00

Hérault

AFTER PARTY CLUB PEYROU 20 Rue de Verdun Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

On n’allait pas se quitter comme ça

Pour toutes celles et ceux à qui il restera de la force après notre open air sur la Promenade du Peyrou le 28 juin, rendez vous au Rockstore pour l’after party à partir de minuit avec @marinatrenchmusic @mmmimoon et @djgarfld !

On n’allait pas se quitter comme ça

Pour toutes celles et ceux à qui il restera de la force après notre open air sur la Promenade du Peyrou le 28 juin, rendez vous au Rockstore pour l’after party à partir de minuit avec @marinatrenchmusic @mmmimoon et @djgarfld !

Sur réservation .

20 Rue de Verdun

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

We weren’t going to leave each other like that

For all those who still have some strength left after our open air on the Promenade du Peyrou on June 28, come to the Rockstore for the after party from midnight with @marinatrenchmusic @mmmimoon and @djgarfld!

German :

Wir wollten uns nicht einfach so verabschieden

Für alle, die nach unserem Open Air auf der Promenade du Peyrou am 28. Juni noch Kraft übrig haben, geht es ab Mitternacht zur Afterparty im Rockstore mit @marinatrenchmusic @mmmimoon und @djgarfld!

Italiano :

Non ci saremmo lasciati così

Per chi ha ancora un po’ di forza dopo il nostro open air sulla Promenade du Peyrou il 28 giugno, venite al Rockstore per l’after party da mezzanotte con @marinatrenchmusic @mmmimoon e @djgarfld!

Espanol :

No íbamos a separarnos así

Para los que aún tengan fuerzas después de nuestro open air en la Promenade du Peyrou el 28 de junio, ¡vengan al Rockstore para la after party a partir de medianoche con @marinatrenchmusic @mmmimoon y @djgarfld!

L’événement AFTER PARTY CLUB PEYROU Montpellier a été mis à jour le 2025-06-24 par 34 OT MONTPELLIER