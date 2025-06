After party Marche des fiertés Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre 5 juillet 2025 17:50

Seine-Maritime

After party Marche des fiertés Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2025-07-05 17:50:00

fin : 2025-07-06

2025-07-05

La Marche des fiertés havraise se déroule le samedi 5 juillet, de 14h à 17h en centre-ville du Havre.

Elle est organisée par les associations La Poudrière et la Marche des Fiertés du Havre, qui militent pour les droits des personnes LGBTIQ. Pour clôturer l’évènement, RDV au Tetris pour l’after party !

Au programme :

Afin de clôturer la Marche des Fiertés comme il se doit venez nous rejoindre au Tetris pour célébrer et militer ensemble pour nos droits.

17h00

– Village Asso

– Marché des Créateur·rices

20h00-02h

– Drag Show

– LY

– Dose Létale

Réservation obligatoire.

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

English : After party Marche des fiertés

The Le Havre Pride March takes place on Saturday, July 5, from 2pm to 5pm in downtown Le Havre.

It is organized by the associations La Poudrière and Marche des Fiertés du Havre, which campaign for the rights of LGBTIQ people. To round off the event, join us at Le Tetris for the after-party!

Program:

To round off the Marche des Fiertés in style, come and join us at Tetris to celebrate and campaign together for our rights.

17h00 :

– Village Asso

– Creators’ Market

8pm-02am

– Drag Show

– LY

– Lethal Dose

Reservation required.

German :

Der Pride March in Le Havre findet am Samstag, den 5. Juli, von 14.00 bis 17.00 Uhr im Stadtzentrum von Le Havre statt.

Er wird von den Vereinen La Poudrière und La Marche des Fiertés du Havre organisiert, die sich für die Rechte von LGBTIQ-Personen einsetzen. Um die Veranstaltung abzuschließen, treffen Sie sich im Tetris zur After-Party!

Auf dem Programm:

Um den Marche des Fiertés gebührend abzuschließen, kommen Sie zu uns ins Tetris, um gemeinsam zu feiern und für unsere Rechte zu kämpfen.

17h00 :

– Village Asso

– Markt der Kreativen

20.00-02.00 Uhr

– Drag Show

– LY

– Tödliche Dosis

Reservierung erforderlich.

Italiano :

La Marcia dell’Orgoglio di Le Havre si svolge sabato 5 luglio, dalle 14.00 alle 17.00, nel centro di Le Havre.

È organizzata dalle associazioni La Poudrière e Marche des Fiertés du Havre, che si battono per i diritti delle persone LGBTIQ. Per concludere l’evento, partecipate all’after-party presso Le Tetris!

Il programma:

Per concludere in bellezza la Marche des Fiertés, venite a trovarci al Tetris per festeggiare e lottare insieme per i nostri diritti.

17h00 :

– Villaggio Asso

– Mercato dei creatori

20:00 2:00

– Spettacolo di drag queen

– LY

– Dose Letale

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

La Marcha del Orgullo de Le Havre se celebra el sábado 5 de julio, de 14:00 a 17:00 horas, en el centro de la ciudad de Le Havre.

Está organizada por las asociaciones La Poudrière y Marche des Fiertés du Havre, que luchan por los derechos de las personas LGBTIQ. Como colofón del evento, acuda a la fiesta posterior en Le Tetris

El programa:

Para clausurar la Marche des Fiertés por todo lo alto, ven al Tetris a celebrar y luchar juntos por nuestros derechos.

17h00 :

– Village Asso

– Mercado de creadores

20h00 02h00

– Espectáculo Drag

– LY

– Dosis Letal

Reserva obligatoria.

