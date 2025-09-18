After Quiz Restaurant La Belle Epoque Pau

After Quiz Restaurant La Belle Epoque Pau jeudi 18 septembre 2025.

After Quiz

Restaurant La Belle Epoque Palais Beaumont Allée Alfred de Musset Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

VENEZ DÉFIER LES AUTRES ÉQUIPES !

Une soirée ludique et festive, placée sous le signe de la culture locale et générale, et de la musique.

Votre mission sera de créer votre DREAM TEAM de 4 participants minimum, parmi vos amis et/ou collègues, et de vous inscrire pour participer au QUIZ.

Quiz suivi d’une soirée dansante.

Animation par Pauline et Stéphane DECOMBLE

NOMBREUX LOTS A GAGNER ! .

Restaurant La Belle Epoque Palais Beaumont Allée Alfred de Musset Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 059112100 rmuselet@pau-evenements.fr

English : After Quiz

German : After Quiz

Italiano :

Espanol : After Quiz

L’événement After Quiz Pau a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Pau