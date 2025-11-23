After Quiz spécial Noël Restaurant La Belle Epoque Pau

After Quiz spécial Noël

Restaurant La Belle Epoque Allée Alfred de Musset Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

CRÉEZ VOTRE DREAM TEAM ET VENEZ DÉFIER LES AUTRES ÉQUIPES !

Que vous soyez un Boss en culture locale et générale, le King du Blind test, ou que vous souhaitiez juste vous amuser et passer une bonne soirée, venez tenter votre chance au Quiz de La Belle Epoque Spécial Noël !

Venez jouer et repartez avec des cadeaux !!

Des billets pour des spectacles/concerts au Zénith, des repas à La Belle Epoque, et bien plus….

Réservation [VRAIMENT] conseillée !

Accueil à partir de 19h00

Animation Pauline et Stéphane DECOMBLE

Cocktails, vin, et planches à partager à commander sur place .

Restaurant La Belle Epoque Allée Alfred de Musset Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 059112100 rmuselet@pau-evenements.fr

English : After Quiz spécial Noël

German : After Quiz spécial Noël

Italiano :

Espanol : After Quiz spécial Noël

L’événement After Quiz spécial Noël Pau a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Pau