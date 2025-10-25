After Ride 1ère édition Espace René Dumont Nevers

Espace René Dumont 4 Rue des Récollets Nevers Nièvre

Début : 2025-10-25 17:30:00

fin : 2025-10-25 23:30:00

2025-10-25

Le Labo revient en force avec sa première édition de AFTER RIDE, une soirée qui célèbre la culture skate sous toutes ses formes. Rendez vous le 25 octobre à partir de 17h30.

A 18h Projection & talk Plonge dans À la recherche du Modjo II, le dernier film du réalisateur et skateur Justin Labattu. Entre skate part et narration, on suit Justin et sa bande dans leur quête de sens et de style à travers 52 minutes d’images brutes et sincères. La séance sera suivie d’un échange avec le réalisateur, pour discuter du tournage, de la scène skate et de cette fameuse recherche du “modjo”.

A 20h Concerts live Place au son avec un line-up local survolté !

Yogui + Bilou Ce duo iconique de la scène nivernaise, composé de Yogui à la basse et Bilou à la batterie, sait mettre le feu partout où il se produit ! Avec une énergie brute et une complicité évidente, ils transforment chaque concert en véritable explosion sonore.

Sentence of Chaos Ils avaient retourné le public lors de la première édition de Kaboom, le 21 juin dernier… alors on te propose une deuxième session ! Prépare-toi à revivre cette ambiance survoltée et à en prendre plein la tronche — parce qu’avec eux, impossible de rester immobile.

Tattoo flash avec 8Vices toute la soirée

Basé chez Bon Voyage à Clermont-Ferrand (63), le skateur, sculpteur et tatoueur 8Vices revient plus chaud que jamais?! Après avoir enchaîné les flashs pendant Kaboom, vous étiez nombreux à réclamer une date à Nevers… c’est fait !

Bar & snacking sur place

Tarifs 2€ et gratuit pour adhérents. .

Espace René Dumont 4 Rue des Récollets Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 05 07 75

