After Show des Parkings_35 – Théâtre l’Aire Libre, Saint-Jacques de la Lande, Ille et Vilaine Bruz, 6 juin 2025, Bruz.

Drag Show & DJ Set

» À coup de “slt ça va” et de vodka redbull, on parcourt le monde dans l’optique de constater qu’on l’a déjà conquis ! Bande de chien·nes de la casse aux odeurs de gasoil, de bombeks et de gel Vivel Dop Fixation Béton, on fait de l’autotune de lover sur l’autoroute du kiff. »

Les Parkings_35 est un collectif de Drag King & Queen rennais·es.

-> Fred&Bro proposent de continuer la soirée en bougeant nos corps all nigth long !

Avant le show des Parkings35, découvrez le spectacle [ARMOUR](https://theatre-airelibre.fr/lairelibre/agenda/armour)

https://theatre-airelibre.fr/lairelibre/agenda/les-parkings-35

Théâtre l’Aire Libre, Saint-Jacques de la Lande, Ille et Vilaine 2 rue jules vallès Bruz 35170 Ille-et-Vilaine