AFTER SIESTE LE BASTION Besançon

AFTER SIESTE

LE BASTION 16 Avenue Arthur Gaulard Besançon Doubs

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 15:30:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

Date(s) :

2026-02-08

L’After Sieste Au Bastion à Besançon avec PI JA MA Autrice, chanteuse, illustratrice et même céramiste, Pi Ja Ma, alias Pauline de Tarragon crée un univers où s’entrelacent chansons lumineuses, impertinence douce, images poétiques, et amour inconditionnel pour la liberté. Sensible, inventive, elle incarne une manière rare d’habiter la pop. Son nouvel album Magnetofille , accompagné d’une nouvelle création scénique, marque un retour très attendu porté par son charisme naturel et son talent singulier, il confirme l’ampleur d’un engouement déjà visible sur les réseaux et plateformes. Immédiatement reconnaissable, de plus en plus incontournable, Pi Ja Ma est en train de devenir l’une des artistes les plus captivantes de sa génération. .

English : AFTER SIESTE

