AFTER SIESTE La Maison des Loups Boussières

AFTER SIESTE

La Maison des Loups Chemin du Seterot Boussières Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 15:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-09

L’After Sieste à Boussières concert atelier des mômes buvette restauration à base de produits locaux

L’After Sieste est proposé par l’association Hors Saison(s), celle-ci est née de l’amitié et de l’envie commune de créer des moments uniques pour se retrouver en famille ou entre amis. Notre association organise des événements chaleureux et conviviaux, mêlant concerts de musiques actuelles et gastronomie de qualité. .

La Maison des Loups Chemin du Seterot Boussières 25320 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : AFTER SIESTE

German : AFTER SIESTE

Italiano :

Espanol :

L’événement AFTER SIESTE Boussières a été mis à jour le 2025-10-01 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON