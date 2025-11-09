AFTER SIESTE La Maison des Loups Boussières
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-11-09 15:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-11-09
L’After Sieste à Boussières concert atelier des mômes buvette restauration à base de produits locaux
L’After Sieste est proposé par l’association Hors Saison(s), celle-ci est née de l’amitié et de l’envie commune de créer des moments uniques pour se retrouver en famille ou entre amis. Notre association organise des événements chaleureux et conviviaux, mêlant concerts de musiques actuelles et gastronomie de qualité. .
La Maison des Loups Chemin du Seterot Boussières 25320 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
