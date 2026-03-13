AFTER SIESTE Saline Royale Boussières

AFTER SIESTE

Saline Royale Grande Rue Boussières Doubs

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 18:30:00

fin : 2026-05-24 21:00:00

Date(s) :

2026-05-24

L’After Sieste à Arc Et Senans c’est un apéro concert avec le fabuleux trio de pop MAO Cormontreuil !

Ouverture des portes à 18h30

Concert à 19h30

Buvette et restauration sur place avec la microbrasserie Plume et des producteurs locaux.

INFORMATION IMPORTANTE Ce billet ne donne pas accès aux musées et aux jardins en journée

L’After Sieste est proposé par l’association Hors Saison(s), celle-ci est née de l’amitié et de l’envie commune de créer des moments uniques pour se retrouver en famille ou entre amis. Notre association organise des événements chaleureux et conviviaux, mêlant concerts de musiques actuelles et gastronomie de qualité. .

Saline Royale Grande Rue Boussières 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : AFTER SIESTE

L’événement AFTER SIESTE Boussières a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON