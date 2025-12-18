After ski Saint-Laurent-en-Grandvaux

After ski Saint-Laurent-en-Grandvaux vendredi 20 février 2026.

Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – –

Début : 2026-02-20
L’amicale des Sapeurs-Pompiers du Grandvaux organise un Afterski sur la place Pasteur le vendredi 20 février 2026.   .

Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté   amicalespdugrandvaux@gmail.com

