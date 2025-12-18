After ski Saint-Laurent-en-Grandvaux
After ski Saint-Laurent-en-Grandvaux vendredi 20 février 2026.
After ski
Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
L’amicale des Sapeurs-Pompiers du Grandvaux organise un Afterski sur la place Pasteur le vendredi 20 février 2026. .
Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté amicalespdugrandvaux@gmail.com
