After’ Swing Restaurant La Belle Epoque Pau

Une soirée pour danser ouverte à tous !

Seul ou à deux, danseurs accomplis ou non, venez danser et swinguer sur les notes explosives et la voix puissante de Juliana OLM.

Chanteuse-guitariste, auteur-compositeur, Juliana OLM est une artiste argentino-brésilienne fortement appréciée à chacune des ses prestations à La Belle Epoque.

Son répertoire est un mélange d’influences latino-américaines et de musique pop, rock et soul. .

Restaurant La Belle Epoque Allée Alfred de Musset Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 059112100 rmuselet@pau-evenements.fr

