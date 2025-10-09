After’ Swing Restaurant La Belle Epoque Pau
After’ Swing Restaurant La Belle Epoque Pau jeudi 9 octobre 2025.
After’ Swing
Restaurant La Belle Epoque Allée Alfred de Musset Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-09
Date(s) :
2025-10-09
Une soirée pour danser ouverte à tous !
Seul ou à deux, danseurs accomplis ou non, venez danser et swinguer sur les notes explosives et la voix puissante de Juliana OLM.
Chanteuse-guitariste, auteur-compositeur, Juliana OLM est une artiste argentino-brésilienne fortement appréciée à chacune des ses prestations à La Belle Epoque.
Son répertoire est un mélange d’influences latino-américaines et de musique pop, rock et soul. .
Restaurant La Belle Epoque Allée Alfred de Musset Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 059112100 rmuselet@pau-evenements.fr
English : After’ Swing
German : After’ Swing
Italiano :
Espanol : After’ Swing
L’événement After’ Swing Pau a été mis à jour le 2025-10-04 par OT Pau