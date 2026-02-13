After Travelling : Gary Gritness + DJ Cup Of Tea + Old Skool Nemo, Ubu, Rennes

After Travelling : Gary Gritness + DJ Cup Of Tea + Old Skool Nemo 14 et 15 février Ubu Ille-et-Vilaine

Tarifs : 5€° Sortir! / 8€ carte Curieuse / 10€ réduit* / 13€ plein*

* Majoration de 2€ sur place

° Tarif Sortir! disponible seulement aux bureaux des Trans, à l’Office du tourisme de Rennes et sur tourisme-rennes.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-14T23:00:00+01:00 – 2026-02-14T23:59:00+01:00

Fin : 2026-02-15T00:00:00+01:00 – 2026-02-15T05:00:00+01:00

Après Taiwan, puis Stockholm, le festival Travelling, qui s’intéresse aux représentations de la ville au cinéma, fera escale à Los Angeles pour sa 37e édition qui aura lieu du 10 au 17 février dans la Métropole rennaise. Dans la continuité de notre partenariat au long cours avec Clair Obscur (l’association organisatrice du festival), Les Trans vous proposent de poursuivre l’aventure Travelling à l’Ubu, avec 1 live et 2 DJs qui mettront à l’honneur les sons et la riche histoire musicale de la capitale culturelle de l’État le plus peuplé des États-Unis.

Gary Gritness ne vient pas de L.A. mais bien de Nancy ! Difficile à croire, quand on écoute ses morceaux enregistrés depuis plus de 15 ans, que ce soit sous ce nom, sous ses autres alias (Slikk Tim, Morris Mobley) ou en tant que batteur au sein du groupe jazz funk DopeGems. En solo, ce multi-instrumentiste explore principalement les différents versants de l’electro-funk, de la vision robotique des pionniers de Detroit (sans doute moins présente durant cette soirée) aux évolutions riches en grooves funky telles que l’electro-boogie ou le G-funk, dont les synthétiseurs sont typiquement évocateurs de l’atmosphère californienne des années 1980/1990. Et pour nous faire danser, Gary Gritness s’autorise tout ce qu’il aime, notamment des virées house teintées de jazz et de funk. Au chant et aux platines, Gary incarnera donc tous les grooves de Los Angeles !

Quand elle n’est pas derrière le micro de l’émission Take It Or Leave It sur la radio Canal B, Ludmilla propose, sous le nom DJ Cup Of Tea, des sélections bien senties de rock’n’roll et de pop, avec pour seul mot d’ordre : “toujours plus de fun !”. Si on la connaît pour ses mixes d’hymnes Britpop, de tubes post-punk et de pépites rock vintage, elle traversera pour cette soirée l’Atlantique, avec une sélection rock qu’elle annonce “made in L.A. !”

Quand on feuillette la riche histoire musicale de Los Angeles, difficile de ne pas s’arrêter sur le chapitre dédié à la scène hip hop et à son immense influence dans le monde entier : N.W.A. (Dr. Dre, Eazy-E, Ice Cube…), Ice-T, Cypress Hill, Snoop Dogg, The Pharcyde, Dilated Peoples, Madlib, Jurassic 5, People Under the Stairs, The Game, Kendrick Lamar, Tyler the Creator… Nous avons donc proposé à Old Skool Nemo, DJ habitué des Trans Musicales, grand amateur de hip hop, aussi connu pour son éclectisme (funk, nu disco, house, electro, breakbeats, jungle/drum’n’bass…), d’ambiancer l’Ubu au son du rap angelino.

Ubu 1 Rue Saint Hélier Rennes 35000

