After Vendanges au Châteaau d’Arsac Château d’Arsac Arsac

After Vendanges au Château d’Arsac !

Venez célébrer la récolte autour d’un verre de vin de bienvenue et d’un repas gourmand dans une ambiance festive !

Lieu Salle de l’écurie
Le 23/10 à partir de 19h30

Au menu
Entrée Assiette de charcuteries
Plat Ribs au fumoir grillés à la cheminée, grenailles forestières
Dessert Café gourmand

Tarif 25 € personne
Pour prolonger la dégustation, nos vins seront disponibles à la vente à prix exclusif toute la soirée !

NOS VINS A L’HONNEUR
Nous aurons le plaisir de vous faire déguster
Château d’Arsac 2019
Cuvée Céline 2023

Un premier verre vous est offert, puis nos vins seront disponibles à la vente à des prix exclusifs pour ceux qui souhaitent continuer la dégustation

Réservation obligatoire via le lien de réservation et le paiement global sera requis pour valider votre inscription.   .

Château d’Arsac 1 Allée du Comte Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 58 83 90  visites@chateau-arsac.com

