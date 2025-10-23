After Vendanges au Châteaau d’Arsac Château d’Arsac Arsac
After Vendanges au Châteaau d’Arsac Château d’Arsac Arsac jeudi 23 octobre 2025.
After Vendanges au Châteaau d’Arsac
Château d’Arsac 1 Allée du Comte Arsac Gironde
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-23
Date(s) :
2025-10-23
After Vendanges au Château d’Arsac !
Venez célébrer la récolte autour d’un verre de vin de bienvenue et d’un repas gourmand dans une ambiance festive !
Lieu Salle de l’écurie
Le 23/10 à partir de 19h30
Au menu
Entrée Assiette de charcuteries
Plat Ribs au fumoir grillés à la cheminée, grenailles forestières
Dessert Café gourmand
Tarif 25 € personne
Pour prolonger la dégustation, nos vins seront disponibles à la vente à prix exclusif toute la soirée !
NOS VINS A L’HONNEUR
Nous aurons le plaisir de vous faire déguster
Château d’Arsac 2019
Cuvée Céline 2023
Un premier verre vous est offert, puis nos vins seront disponibles à la vente à des prix exclusifs pour ceux qui souhaitent continuer la dégustation
Réservation obligatoire via le lien de réservation et le paiement global sera requis pour valider votre inscription. .
Château d’Arsac 1 Allée du Comte Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 58 83 90 visites@chateau-arsac.com
English : After Vendanges au Châteaau d’Arsac
German : After Vendanges au Châteaau d’Arsac
Italiano :
Espanol : After Vendanges au Châteaau d’Arsac
L’événement After Vendanges au Châteaau d’Arsac Arsac a été mis à jour le 2025-10-10 par Margaux Médoc Tourisme