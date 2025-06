After Wine Flam’ – Mittelbergheim 26 juin 2025 17:00

After Wine Flam’ 2 rue Rotland Mittelbergheim Bas-Rhin

Début : Jeudi 2025-06-26 17:00:00

fin : 2025-08-07 20:00:00

2025-06-26

2025-07-03

2025-07-10

2025-07-17

2025-07-24

2025-07-31

2025-08-07

Afterwork alsacien autour de bonnes tartes flambées et des vins du Domaine !

Ambiance détendue, bons produits, et un soupçon de terroir… le combo parfait pour bien finir la journée !

2 rue Rotland

Mittelbergheim 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 92 76 info@domaine-gilg.com

English :

Alsatian afterwork with tarts flambées and Domaine wines!

German :

Elsässisches Afterwork bei guten Flammkuchen und den Weinen des Weinguts!

Italiano :

Dopolavoro alsaziano con crostate flambé e vini Domaine!

Espanol :

¡Afterwork alsaciano con tartas flambeadas y vinos Domaine!

