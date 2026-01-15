After work, A la croisée des regards rencontres créatives au musée Musée d’art et d’histoire Cognac

After work, A la croisée des regards rencontres créatives au musée

Musée d’art et d’histoire 48, boulevard Denfert-Rochereau Cognac Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 18:30:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Et si l’on prenait le temps de s’arrêter et de regarder ensemble autrement? Venez vivre un moment hors du temps en découvrant ce que l’art réveille en vous.

.

Musée d'art et d'histoire 48, boulevard Denfert-Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65

English : After work, At the crossroads creative encounters at the museum

What if we took the time to stop and look at things differently together? Come and experience a moment out of time, and discover what art awakens in you.

