After work, A la croisée des regards rencontres créatives au musée Musée d’art et d’histoire Cognac

Musée d’art et d’histoire 48, boulevard Denfert-Rochereau Cognac Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-05 18:30:00
fin : 2026-02-05
2026-02-05
Et si l’on prenait le temps de s’arrêter et de regarder ensemble autrement? Venez vivre un moment hors du temps en découvrant ce que l’art réveille en vous.
Musée d’art et d’histoire 48, boulevard Denfert-Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65
English : After work, At the crossroads creative encounters at the museum
What if we took the time to stop and look at things differently together? Come and experience a moment out of time, and discover what art awakens in you.
