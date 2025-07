AFTER WORK À LA MAISON BRUNO ANDREU Montblanc

53 Avenue de Béziers Montblanc Hérault

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-04

2025-07-04

After work festif avec dégustation de la nouvelle sélection de vin, initiation à la bachata, blind test musical et planches mixtes à partager.

La Maison Bruno Andreu vous propose un after work festif !

Au programme

– dégustation de la nouvelle sélection de vins du Languedoc Roussillon

– Initiation à la bachata avec Danse Machine

– Blind test musical avec des cadeaux à gagner

Restauration sur place.

Payant Réservation conseillée. .

53 Avenue de Béziers Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 11 69 54 17

English :

Festive after-work with tasting of the new wine selection, initiation to bachata, musical blind test and mixed boards to share.

German :

Festlicher After Work mit Verkostung der neuen Weinauswahl, Einführung in Bachata, musikalischem Blindtest und gemischten Brettern zum Teilen.

Italiano :

Un dopolavoro festivo con degustazione della nuova selezione di vini, introduzione alla bachata, blind test musicale e piatti misti da condividere.

Espanol :

Afterwork festivo con degustaciones de la nueva selección de vinos, una introducción a la bachata, una prueba musical a ciegas y platos combinados para compartir.

