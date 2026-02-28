After work arts et sciences L’aventure Moorev Place Julia Pont-Aven

After work arts et sciences L’aventure Moorev

Place Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven Finistère

Et si Jean Painlevé vivait aujourd’hui ?

Les regards croisés ouvrent un dialogue vibrant entre l’œuvre visionnaire du XXe siècle et les explorateurs contemporains.

L’AVENTURE MOOREV 18h

Notre littoral face au changement climatique

Échangez avec Nadine Le Bris et Nadia Améziane, biologistes au Muséum d’Histoire Naturelle & à Sorbonne Université ainsi que Nathalie Delliou d’Esprit Nat’ure, formatrice référente des aires marines éducatives.

Durée 1h30. Tarif gratuit (n’inclut pas l’entrée au musée).

Public ado adulte.

En salle Julia, accès par l’entrée administrative. .

