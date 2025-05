After Work, au Château de Diusse – Château de Diusse Diusse, 22 mai 2025 18:00, Diusse.

After Work, au Château de Diusse
Château de Diusse
2 Chemin de Parabere
Diusse
Pyrénées-Atlantiques

22 mai 2025 18:00

21:00:00

2025-05-22

Le Château de Diusse vous ouvre ses portes ! Venez partager un moment convivial dans une ambiance chaleureuse, simple et vraie. Entre amis, en famille, entre collègues ou juste avec votre bonne humeur — on s’occupe du reste !

Au programme bar à vins et cocktails du Château à déguster, animation musicale et de quoi grignoter avec les producteurs locaux. Sur inscription. .

Château de Diusse 2 Chemin de Parabere

Diusse 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 00 52 info@chateaudediusse.fr

