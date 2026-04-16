After Work Base de loisirs Avanne Aveney Avanne-Aveney

Avanne-Aveney

After Work

Base de loisirs Avanne Aveney 2 Rue du Pont Avanne-Aveney Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-04-18 2026-06-20 2026-07-03

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Base de loisirs Avanne Aveney 2 Rue du Pont Avanne-Aveney 25720 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 20 51 25 chloe.crochard@groupe-psl.fr

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English : After Work

L’événement After Work Avanne-Aveney a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON