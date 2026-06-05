After work Bar à sot Rue des Blés Noirs Trans-sur-Erdre
After work Bar à sot Rue des Blés Noirs Trans-sur-Erdre vendredi 5 juin 2026.
Trans-sur-Erdre
After work Bar à sot
Rue des Blés Noirs City Park Trans-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Bar à sot présente After work party le vendredi 5 juin à Trans-sur-Erdre.
Au programme
Musique
Bar
Restauration croque-monsieur .
Rue des Blés Noirs City Park Trans-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 65 81 02 16 lebarasot@gmail.com
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English :
Bar à sot presents After work party on Friday June 5 in Trans-sur-Erdre.
L’événement After work Bar à sot Trans-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-05-29 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis