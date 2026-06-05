After work Bar à sot Rue des Blés Noirs Trans-sur-Erdre

Trans-sur-Erdre

After work Bar à sot

Rue des Blés Noirs City Park Trans-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Bar à sot présente After work party le vendredi 5 juin à Trans-sur-Erdre.

Au programme

Musique

Bar

Restauration croque-monsieur .

Rue des Blés Noirs City Park Trans-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 65 81 02 16 lebarasot@gmail.com

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English :

Bar à sot presents After work party on Friday June 5 in Trans-sur-Erdre.

L’événement After work Bar à sot Trans-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-05-29 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis