After-Work Candy Sound Place de l’Europe Montélimar

After-Work Candy Sound

Place de l’Europe 2 place de l’Europe Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 17:00:00

fin : 2026-05-07 23:00:00

Date(s) :

2026-05-07

L’after-Work géant revient en centre-ville.

Vibrez au son des musiques électronique des DJ Orisha, Bonanza, et Morris.

Concert DJ en plein air.

Bar et petite restauration sur place.

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Place de l’Europe 2 place de l’Europe Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The giant after-work party returns to the city center.

Vibrate to the electronic music of DJs Orisha, Bonanza and Morris.

Open-air DJ concert.

Bar and snacks on site.

L’événement After-Work Candy Sound Montélimar a été mis à jour le 2026-03-12 par Montélimar Tourisme Agglomération