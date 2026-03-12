After-Work Candy Sound Place de l’Europe Montélimar
After-Work Candy Sound Place de l’Europe Montélimar jeudi 7 mai 2026.
After-Work Candy Sound
Place de l’Europe 2 place de l’Europe Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 17:00:00
fin : 2026-05-07 23:00:00
Date(s) :
2026-05-07
L’after-Work géant revient en centre-ville.
Vibrez au son des musiques électronique des DJ Orisha, Bonanza, et Morris.
Concert DJ en plein air.
Bar et petite restauration sur place.
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Place de l’Europe 2 place de l’Europe Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
The giant after-work party returns to the city center.
Vibrate to the electronic music of DJs Orisha, Bonanza and Morris.
Open-air DJ concert.
Bar and snacks on site.
L’événement After-Work Candy Sound Montélimar a été mis à jour le 2026-03-12 par Montélimar Tourisme Agglomération