After-work culturel Émile Gallé Creil

After-work culturel Émile Gallé

Place François Mitterrand Creil Oise

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Participez à un after-work culturel pour rencontrer les grandes figures qui ont marqué Creil en avril, plongez dans l’univers d’Émile Gallé, industriel, verrier, ébéniste et céramiste, représentant de l’Art Nouveau et cousin des habitants de la maison Gallé-Juillet !

Place François Mitterrand Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 51 50 musee@mairie-creil.fr

English :

Join us for a cultural after-work to meet the great figures who left their mark on Creil: in April, immerse yourself in the world of Émile Gallé, industrialist, glassmaker, cabinetmaker and ceramist, representative of Art Nouveau and cousin of the inhabitants of the Maison Gallé-Juillet!

