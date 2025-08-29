After Work dégustation et vente de vins Salle des fêtes La Baume-d’Hostun
After Work dégustation et vente de vins
Salle des fêtes 1 place de la Mairie La Baume-d’Hostun Drôme
Début : 2025-08-29 19:00:00
fin : 2025-08-29 21:00:00
Nous organisons notre 1ère dégustation et vente de vin sous forme d’After Work !
Alors, notez la date dès à présent et venez vous détendre le temps d’un moment convivial avant la rentrée des classes…
Salle des fêtes 1 place de la Mairie La Baume-d’Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 55 76 06
English :
We’re organizing our 1st wine tasting and sale as an After Work event!
So make a note of the date now, and come and relax for a while before the start of the new school year…
German :
Wir organisieren unsere erste Weinprobe und unseren ersten Weinverkauf in Form einer After-Work-Veranstaltung!
Merken Sie sich also schon jetzt das Datum vor und entspannen Sie sich bei einem gemütlichen Beisammensein vor dem Schulbeginn…
Italiano :
Stiamo organizzando la nostra prima degustazione e vendita di vini come evento After Work!
Segnatevi la data e venite a rilassarvi un po’ prima dell’inizio del nuovo anno scolastico…
Espanol :
Estamos organizando nuestra primera cata y venta de vinos como evento After Work
Así que apúntate la fecha y ven a relajarte un rato antes de que empiece el nuevo curso escolar…
