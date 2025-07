After work electro DJ Draco Rosheim

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Jeudi 2025-09-04 18:00:00

2025-09-04 22:00:00

2025-09-04

Envie de décompresser en plein air ? DJ Draco vous offre une session électro idéale pour chiller entre amis. Bonne humeur, musique entraînante et cadre naturel pour relâcher la pression.

Buvette et petite restauration sur place.

Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable au Schnakeloch ! L'afterwork avec DJ Draco vous attend pour vous faire vibrer sur des beats endiablés. Ambiance décontractée, bonne humeur garantie et un mix explosif pour démarrer la soirée en beauté. Ne manquez pas cet événement exceptionnel !

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmail.com

English :

Looking to unwind outdoors? DJ Draco offers you an electro session ideal for chilling out with friends. Good spirits, lively music and a natural setting to let off steam.

Refreshments and snacks on site.

German :

Lust, im Freien Dampf abzulassen? DJ Draco bietet Ihnen eine Elektro-Session, die ideal ist, um mit Freunden zu chillen. Gute Laune, mitreißende Musik und eine natürliche Umgebung, um den Druck abzulassen.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Volete rilassarvi all'aria aperta? DJ Draco vi offre una sessione electro ideale per rilassarsi con gli amici. Buon umore, musica vivace e un ambiente naturale per sfogarsi.

Rinfreschi e snack in loco.

Espanol :

¿Quieres relajarte al aire libre? DJ Draco le propone una sesión electro ideal para relajarse con los amigos. Buen humor, música animada y un entorno natural para desahogarse.

Refrescos y tentempiés in situ.

