After Work en Juillet à La Bergerie La Bergerie Eynesse

Informations pratiques

Eynesse

After Work en Juillet à La Bergerie

La Bergerie 156 Impasse des Mûriers Eynesse Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 17:00:00

fin : 2026-07-02 22:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-03 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-23 2026-07-30

After Work à la Bergerie avec Momoni et l’AMAP d’Eynesse de 17h à 22h tous les jeudis.

Bar extérieur / intérieur.

Grignote sur place.

Concert ou différentes activités.

Entrée libre.

Wifi dispo.

Vendredi 03 Juillet (19h) & samedi 04 Juillet (16h) Festival Rock The Sheep (1 soir 12€) (2 soirs 20€).

Vendredi 17 Juillet (18h30) Ouverture Festival Pelagrua’rt (Gratuit). .

La Bergerie 156 Impasse des Mûriers Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 98 50 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : After Work en Juillet à La Bergerie

L’événement After Work en Juillet à La Bergerie Eynesse a été mis à jour le 2026-06-29 par OT du Pays Foyen