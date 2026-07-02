After Work en Juillet à La Bergerie La Bergerie Eynesse
jeudi 2 juillet 2026 · La Bergerie · Eynesse
Informations pratiques
Eynesse
After Work en Juillet à La Bergerie
La Bergerie 156 Impasse des Mûriers Eynesse Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 17:00:00
fin : 2026-07-02 22:00:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-03 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-23 2026-07-30
After Work à la Bergerie avec Momoni et l’AMAP d’Eynesse de 17h à 22h tous les jeudis.
Bar extérieur / intérieur.
Grignote sur place.
Concert ou différentes activités.
Entrée libre.
Wifi dispo.
Vendredi 03 Juillet (19h) & samedi 04 Juillet (16h) Festival Rock The Sheep (1 soir 12€) (2 soirs 20€).
Vendredi 17 Juillet (18h30) Ouverture Festival Pelagrua’rt (Gratuit). .
La Bergerie 156 Impasse des Mûriers Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 98 50 67
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English : After Work en Juillet à La Bergerie
L’événement After Work en Juillet à La Bergerie Eynesse a été mis à jour le 2026-06-29 par OT du Pays Foyen