After work musical Amaïda La Ferté Macé
8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:00:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Un peu sorcière, un peu enchanteresse, Amaïda compose et interprète des tableaux contrastés, planants, sensibles, vibrants, bouillonnants… Elle vous invite au premier Acte de ses Rhapsodies: un voyage au coeur des émotions, parfois inquiétant, parfois apaisant, guidé par des palettes de sons étonnantes entre jazz et musique classique. Un concert intimiste, en solo, porté par son piano, prolongé par sa voix.
• Public ados adultes
• Inscription conseillée
• Gratuit .
8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 14 14 79
English : After work musical Amaïda
