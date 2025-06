After work musical Uttenheim 4 juillet 2025 19:00

Bas-Rhin

After work musical rue de Westhouse Uttenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-04 19:00:00

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

Soirée détente after work en plein air, en musique avec le groupe Private Covers qui propose un large choix de reprises Pop, Rock, Jazz…en s’adaptant aux demandes de son public. Nous proposerons des tartes flambées et boissons pour passer une bonne soirée conviviale.

Nous organisons une soirée détente after work en plein air, en musique avec le groupe Private Covers qui propose un large choix de reprises Pop, Rock,

Jazz…en s’adaptant aux demandes de son public.



Nous proposerons des tartes flambées et boissons pour passer une bonne soirée 0 .

rue de Westhouse

Uttenheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 65 03 02 fabien.weissenberger@gmail.com

English :

A relaxing after-work evening in the open air, with music by the Private Covers group, who offer a wide choice of Pop, Rock and Jazz covers? adapting to the demands of their audience. We’ll be serving tarts flambées and drinks for a convivial evening.

German :

Entspannter After-Work-Abend im Freien mit Musik der Gruppe Private Covers, die eine große Auswahl an Pop-, Rock- und Jazz-Covern anbietet und sich dabei an die Wünsche ihres Publikums anpasst. Wir bieten Flammkuchen und Getränke an, um einen geselligen Abend zu verbringen.

Italiano :

Una serata rilassante dopo il lavoro all’aria aperta, con la musica del gruppo Private Covers, che propone un’ampia scelta di cover Pop, Rock e Jazz, adattandosi alle esigenze del pubblico. Verranno servite crostate flambées e bevande per una serata conviviale.

Espanol :

Una velada relajante al aire libre después del trabajo, con la música del grupo Private Covers, que ofrece una amplia selección de versiones de Pop, Rock y Jazz… adaptándose a las exigencias de su público. Serviremos tartas flambeadas y bebidas para pasar una velada agradable.

L’événement After work musical Uttenheim a été mis à jour le 2025-06-25 par Office de tourisme du Grand Ried