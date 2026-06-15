Uttenheim

After work musical

rue de Westhouse Uttenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 19:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Soirée détente after work en plein air, en musique avec le groupe Private Covers qui propose un large choix de reprises Pop, Rock, Jazz…en s’adaptant aux demandes de son public. Nous proposerons des tartes flambées et boissons pour passer une bonne soirée conviviale.

Nous organisons une soirée détente after work en plein air, avec l’ecole de musique.

Nous proposerons des grillades et boissons pour passer une bonne soirée

conviviale.

En cas de mauvais temps la fête se tiendra dans la salle des fêtes 0 .

rue de Westhouse Uttenheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 16 40 13 stefmichelat@hotmail.com

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English :

A relaxing after-work evening in the open air, with music by the Private Covers group, who offer a wide choice of Pop, Rock and Jazz covers? adapting to the demands of their audience. We’ll be serving tarts flambées and drinks for a convivial evening.

L’événement After work musical Uttenheim a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du Grand Ried