After work musical « Viens, j’te présente les DJs derrière les platines ! » Médiathèque La Grande Nouvelle 6 La Ferté-Macé

After work musical « Viens, j’te présente les DJs derrière les platines ! » Médiathèque La Grande Nouvelle 6 La Ferté-Macé vendredi 3 octobre 2025.

After work musical « Viens, j’te présente les DJs derrière les platines ! » Vendredi 3 octobre, 19h00 Médiathèque La Grande Nouvelle 6 Orne

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T19:00:00 – 2025-10-03T20:30:00

Fin : 2025-10-03T19:00:00 – 2025-10-03T20:30:00

Une conférence mixée par Antoine Boudant Aka djBLUFF

Un DJ set pas comme les autres, pensé pour les curieux, les sceptiques, et même… nos parents !

C’est quoi exactement un DJ ?

Est-ce qu’il joue vraiment ? Est-ce que c’est du spectacle vivant ? Peut-on improviser ou faut-il tout préparer ? Et tous ces boutons, ils servent à quoi ?

Avec humour et pédagogie, djBLUFF démonte les clichés, explore les styles (de DJ Snake à Irène Drésel en passant par Daft Punk) et vous fait découvrir les coulisses du mix.

Une rencontre ludique et interactive, entre conférence et performance live.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les DJs sans jamais oser le demander.

Médiathèque La Grande Nouvelle 6 8 rue Saint-Denis 61600 La Ferté-Macé La Ferté-Macé 61600 La Ferté-Macé Orne Normandie 02 33 14 14 79 https://lesmediatheques.flers-agglo.fr/ https://www.facebook.com/mediatheque.lafertemace?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/la_grande_nouvelle/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 14 14 79 »}] Inaugurée en 2015, la médiathèque La Grande Nouvelle est devenue en dix ans un lieu de la vie culturelle à La Ferté-Macé. Installée au cœur du Pôle culturel Le Grand Turc, elle côtoie le Cinéma Gérard Philipe et la salle d’exposition Jacques Rousseau, formant un véritable carrefour culturel accessible à tous.

La médiathèque dispose de locaux modernes, d’une offre de jeux vidéo, de collections régulièrement renouvelées et d’une équipe polyvalente à l’écoute de tous les publics. Plus qu’un lieu de lecture, c’est un espace de vie, de découverte et de partage, avec des animations variées tout au long de l’année.

Une conférence mixée par Antoine Boudant Aka djBLUFF

crédit Stéphanie André