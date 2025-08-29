After work Riespach

After work Riespach vendredi 29 août 2025.

After work

3 rue du Stade Riespach Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-08-29 18:00:00

Musique et ambiance conviviales, tartes flambées, buvette … Venez nombreux!

On se retrouve pour un after work sous le signe de la détente, de la musique et de la bonne humeur !

Au menu

Tartes flambées

Musique & ambiance conviviales

Buvette sur place

Parking au stade

Que vous veniez entre amis, collègues ou en famille, l’ambiance promet d’être chaleureuse et festive !

Venez nombreux ! 0 .

3 rue du Stade Riespach 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 6 83 96 48 79 dlustiga.kollega@gmail.com

English :

Music and a friendly atmosphere, tarts flambées, refreshments? Come one, come all!

German :

Musik und gesellige Atmosphäre, Flammkuchen, Getränkestand? Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Musica e atmosfera amichevole, crostate flambées, rinfreschi? Venite tutti!

Espanol :

Música y ambiente agradable, tartas flambeadas, refrescos? ¡Venga uno, vengan todos!

