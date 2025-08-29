After work Riespach
After work Riespach vendredi 29 août 2025.
After work
3 rue du Stade Riespach Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-08-29 18:00:00
Musique et ambiance conviviales, tartes flambées, buvette … Venez nombreux!
On se retrouve pour un after work sous le signe de la détente, de la musique et de la bonne humeur !
Au menu
Tartes flambées
Musique & ambiance conviviales
Buvette sur place
Parking au stade
Que vous veniez entre amis, collègues ou en famille, l’ambiance promet d’être chaleureuse et festive !
Venez nombreux ! 0 .
3 rue du Stade Riespach 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 6 83 96 48 79 dlustiga.kollega@gmail.com
English :
Music and a friendly atmosphere, tarts flambées, refreshments? Come one, come all!
German :
Musik und gesellige Atmosphäre, Flammkuchen, Getränkestand? Kommen Sie zahlreich!
Italiano :
Musica e atmosfera amichevole, crostate flambées, rinfreschi? Venite tutti!
Espanol :
Música y ambiente agradable, tartas flambeadas, refrescos? ¡Venga uno, vengan todos!
L’événement After work Riespach a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de tourisme du Sundgau