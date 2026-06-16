After work Rumersheim-le-Haut
After work Rumersheim-le-Haut vendredi 3 juillet 2026.
Rumersheim-le-Haut
After work
Rumersheim-le-Haut Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
After work de la musique Concordia . 0 .
Rumersheim-le-Haut 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 04 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement After work Rumersheim-le-Haut a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach