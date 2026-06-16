Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

After work Rumersheim-le-Haut

After work Rumersheim-le-Haut vendredi 3 juillet 2026.

Ville : 68740 Rumersheim-le-Haut

Département : Haut-Rhin

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0

Rumersheim-le-Haut

After work

Rumersheim-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

After work de la musique Concordia . 0  .

Rumersheim-le-Haut 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 04 05 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement After work Rumersheim-le-Haut a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach