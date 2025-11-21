AFTER WORK Saint-Étienne-la-Varenne
AFTER WORK Saint-Étienne-la-Varenne vendredi 21 novembre 2025.
AFTER WORK
146 Route du Bluizard Saint-Étienne-la-Varenne Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 17:30:00
fin : 2025-11-21 23:00:00
Date(s) :
2025-11-21
After work de 17h30 à 23h avec assiette à partager.
.
146 Route du Bluizard Saint-Étienne-la-Varenne 69460 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 57 22 10 bluizard@gmail.com
English :
After work from 5:30pm to 11pm with a plate to share.
German :
After Work von 17:30 bis 23:00 Uhr mit Teller zum Teilen.
Italiano :
Dopo il lavoro dalle 17.30 alle 23.00 con un piatto da condividere.
Espanol :
Después del trabajo, de 17.30 a 23.00, con un plato para compartir.
L’événement AFTER WORK Saint-Étienne-la-Varenne a été mis à jour le 2025-10-13 par Beaujolais Tourisme