After Work Saison 3 La Bergerie Eynesse

Eynesse

After Work Saison 3

La Bergerie 156 Impasse des Muriers Eynesse Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 17:00:00

fin : 2026-06-25 22:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Et en juin ça dit quoi ? Ca dit que l’été se rapproche !

Notez les dates clefs et venez profiter du cadre enchanteur de la Bergerie pour profiter de vos jeudis soirs ! Du miam, des activités, de la musique, des amis et une bière et/ou un kombucha artisanal bien frais !

Comptez sur la Petite Carlo et ses frites artisanales à la graisse de canard, le bar associatif de la Bergerie, le magasin de gratuité du collectif Nomoni Fric-Assez et l’envie de partager !

Ce soir viens bricoler avec Jérôme de La Manivelle et répare tes objets ou libère ta créativité avec le Collectif ColleMe !

A très vite. .

La Bergerie 156 Impasse des Muriers Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine rockthesheep33@gmail.com

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English :

L’événement After Work Saison 3 Eynesse a été mis à jour le 2026-05-26 par OT du Pays Foyen