AFTER-WORK « saumons-vins » au Domaine de Terrebrune Lieu-dit La Motte Terranjou vendredi 7 novembre 2025.
Lieu-dit La Motte 843 Route de Vauchrétien Terranjou Maine-et-Loire
Début : 2025-11-07 19:00:00
fin : 2025-11-07 21:00:00
2025-11-07
Rien de mieux qu’une dégustation de vins pour décompresser de sa semaine !
Pour cette deuxième édition nous vous proposons une dégustation d’une belle planche apéritive composée de bouchées « spécial Noël ». .
Lieu-dit La Motte 843 Route de Vauchrétien Terranjou 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 54 01 99 domaine-de-terrebrune@wanadoo.fr
English :
There’s nothing like a wine tasting to unwind from the week!
German :
Es gibt nichts Besseres als eine Weinprobe, um von der Woche abzuschalten!
Italiano :
Non c’è niente di meglio di una degustazione di vini per rilassarsi dalla settimana!
Espanol :
No hay nada como una cata de vinos para desconectar de la semana
L’événement AFTER-WORK « saumons-vins » au Domaine de Terrebrune Terranjou a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages