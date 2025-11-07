AFTER-WORK « saumons-vins » au Domaine de Terrebrune

Lieu-dit La Motte 843 Route de Vauchrétien Terranjou Maine-et-Loire

Début : 2025-11-07 19:00:00

fin : 2025-11-07 21:00:00

2025-11-07

Rien de mieux qu’une dégustation de vins pour décompresser de sa semaine !

Pour cette deuxième édition nous vous proposons une dégustation d’une belle planche apéritive composée de bouchées « spécial Noël ». .

Lieu-dit La Motte 843 Route de Vauchrétien Terranjou 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 54 01 99 domaine-de-terrebrune@wanadoo.fr

English :

There’s nothing like a wine tasting to unwind from the week!

German :

Es gibt nichts Besseres als eine Weinprobe, um von der Woche abzuschalten!

Italiano :

Non c’è niente di meglio di una degustazione di vini per rilassarsi dalla settimana!

Espanol :

No hay nada como una cata de vinos para desconectar de la semana

